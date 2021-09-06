Новости

Мишустин: Работодателям нужно перестать использовать бумажные документы 14:11
МИД РФ: Пострадавших среди находящихся в Гвинее россиян нет 13:58
МИД РФ призвал мятежников освободить президента Гвинейской республики 13:50
Российский авторынок снова в яме: из лидеров удержалась только Toyota 13:44
Сенатор: Россияне имеют высокий уровень "плохого" холестерина 13:43
Реновация городов затронет все столицы округов ДФО 13:43
Минпросвещения: В дни выборов школы будут работать в штатном режиме 13:42
В Армении одобрили вакцину "Спутник Лайт" 13:35
В Беларуси увеличат число заправок для электротранспорта 13:33
Москва запросила у Брюсселя разъяснения по поводу "углеродного налога" 13:32
На дне моря у Новой Земли найдено историческое судно 13:31
Дальневосточную ипотеку расширят на учителей и врачей до конца года 13:22
Два пассажира рейсового автобуса пострадали в аварии на юго-востоке Москвы 13:02
Суд в Беларуси приговорил Колесникову и Знака к длительным срокам 13:01
Матвиенко вылетела в Вену для участия в конференции спикеров парламентов 13:01
Лукашенко рассчитывает в два раза нарастить добычу нефти в Беларуси 12:59
ВЦИОМ: 60% россиян предпочитают смотреть отечественное кино 12:57
Цена на газ в Европе преодолела очередную рекордную отметку 12:54
Инфекционист оценил риск распространения опасного штамма "мю" 12:10
Посольство РФ: Ситуация в Гвинее удовлетворительная, угроз дипмиссии нет 12:00
Оперштаб: В Москве выявлено 1463 новых случая COVID-19 11:51
В Киеве снесли памятник дружбе с Москвой 11:49
"Локомотив" делает все для возвращения Камано после переворота в Гвинее 11:49
1,5 миллиона москвичей подали заявку на участие в электронном голосовании 11:35
Федеральные гранты на создание спектаклей получат 40 частных театров 11:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
17 премьер недели по ТВ и в Сети с 6 по 12 сентября
17 премьер недели по ТВ и в Сети с 6 по 12 сентября
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
06.09.2021 13:31
Рубрика: Общество

На дне моря у Новой Земли найдено историческое судно

Текст: Алексей Михайлов (Архангельская область)
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

В районе Новой Земли на дне моря найдены остатки судна, которые могут позволить исследователям раскрыть тайны первых лет освоения архипелага. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.
Фото: Как уральские скауты ищут могилу первого советского пионервожатого

Объект обнаружен подводно-технической группой комплексной экспедиции Северного флота и 12 Главного управления Минобороны России, которая проводится при участии Русского географического общества.

Найденный участниками экспедиции подводный объект находится на глубине восьми метров. Его длина составляет около 10 метров. Обследовать корабль более тщательно не позволила погода.

- Возможно, это деревянное судно "Енисей", которое обеспечивало работу экспедиции Петра Пахтусова и пропало в 1832 году, - отметили в пресс-службе СФ.

Обследование объекта предполагается продолжить в ближайшее время. Сейчас участники группы следуют на борту спасательно-буксирного судна "Звездочка" в губу Грибовая, где предполагается обследовать районы возможной гибели поморских судов в XVII-XIX веках.

Подводно-техническая группа начала свои исследования 15 августа 2021 года. Изучив большой объем архивных материалов, ее участники обследовали различные участки дна губ Митюшиха и Серебрянка, залива Енисей и пролива Кротова. Цель данных работ - поиск исторических объектов, их идентификация и визуальный осмотр. Если историческая значимость находок подтверждается, возможен спуск водолазов к объектам для демонтажа особо ценных элементов. Исследования выполняются на катере "БЛ-820" 12 Главного управления Минобороны России. Спасательное и водолазное обеспечение поиска возложено на спасательно-буксирное судно "Звездочка" Северного флота.

В регионах Общество История Общество Наука Русское оружие История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Шойгу рассказал о промышленных центрах рядом с новыми городами в Сибири
Решение по делу о крушении Boeing под Донецком вынесут до конца 2022 года
ЦИК подготовит рекомендации по борьбе с двойниками на выборах
Талибы заявили о завершении войны в Афганистане
Клишас: В Совфеде поддерживают приравнивание пропаганды нацизма к экстремизму
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян