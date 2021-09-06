На дне моря у Новой Земли найдено историческое судно

В районе Новой Земли на дне моря найдены остатки судна, которые могут позволить исследователям раскрыть тайны первых лет освоения архипелага. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Объект обнаружен подводно-технической группой комплексной экспедиции Северного флота и 12 Главного управления Минобороны России, которая проводится при участии Русского географического общества.

Найденный участниками экспедиции подводный объект находится на глубине восьми метров. Его длина составляет около 10 метров. Обследовать корабль более тщательно не позволила погода.

- Возможно, это деревянное судно "Енисей", которое обеспечивало работу экспедиции Петра Пахтусова и пропало в 1832 году, - отметили в пресс-службе СФ.

Обследование объекта предполагается продолжить в ближайшее время. Сейчас участники группы следуют на борту спасательно-буксирного судна "Звездочка" в губу Грибовая, где предполагается обследовать районы возможной гибели поморских судов в XVII-XIX веках.

Подводно-техническая группа начала свои исследования 15 августа 2021 года. Изучив большой объем архивных материалов, ее участники обследовали различные участки дна губ Митюшиха и Серебрянка, залива Енисей и пролива Кротова. Цель данных работ - поиск исторических объектов, их идентификация и визуальный осмотр. Если историческая значимость находок подтверждается, возможен спуск водолазов к объектам для демонтажа особо ценных элементов. Исследования выполняются на катере "БЛ-820" 12 Главного управления Минобороны России. Спасательное и водолазное обеспечение поиска возложено на спасательно-буксирное судно "Звездочка" Северного флота.