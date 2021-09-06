Названы запрещенные блюда для школьного питания

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу обнародовал список блюд и продуктов, которые запрещено подавать в школьных столовых. Наряду с фаст-фудом или газировкой, туда вошла вполне привычная еда.

В частности, детей в школах нельзя кормить макаронами по-флотски с мясным фаршем, макаронами с яйцом, а также яичницей-глазуньей.

Под запретом окрошка и другие холодные супы. Блинчики с мясом и творогом, а также паштеты, сало, грибы и маргарин детям также в школе давать нельзя. Под запретом и все продукты, приготовленные дома.

В "черный список" попали также сырокопченые колбасы, заливные блюда, студни, зельц и форшмак из сельди. Нельзя готовить школьные блюда из мяса диких животных, водоплавающих птиц.

Есть запреты вполне ожидаемые. Например, детям в школе нельзя готовить блюда во фритюре, подавать уксус, горчицу, хрен, острый перец, кетчупы и майонез. Под запретом все маринованные овощи и фрукты.

Не просто все со сладостями. В школьных столовых не должны продавать торты и пирожные.

Среди запрещенных напитков помимо ожидаемых газировки и энергетиков, также присутствуют квас, кумыс и натуральный кофе.

Санитарные врачи Петербурга призвали родительские комитеты обращать внимание на меню в школьных столовых, а в случае, если попадется запрещенное блюдо, посоветовали жаловаться в Роспотребнадзор.