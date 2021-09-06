Памфилова призвала заменить плакат с кандидатами-двойниками в Петербурге

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила кандидатам в заксобрание Санкт-Петербурга - двойникам действующего депутата от "Яблока" Бориса Вишневского показать свое истинное лицо.

На заседании комиссии в понедельник она раскритиковала действия Алексея Шмелева и Виктора Быкова, которые под выборы стали Борисами Вишневскими и даже изменили внешность, во всяком случае, на предвыборных плакатах все трое выглядят похоже.

"Есть такое предложение: обязать эти комиссии, где их принимали, пусть они их пригласят и сфотографируют в том виде, в котором они есть", - сказала глава ЦИК, обращаясь к председателю городской избирательной комиссии Наталье Чечиной. "Раз захотели на весь город, на всю страну прославиться, то пусть прославляются", - добавила Элла Памфилова.

Она также назвала практику выставления двойников на выборах грязной технологией и призвала новоиспеченных Борисов Вишневских снять свои кандидатуры, "если у них еще остались остатки совести".

Ранее в понедельник глава ЦИК сообщила, что после выборов комиссия обратится к парламентариям с рекомендацией законодательно ограничить использование двойников на выборах.