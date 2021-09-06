Петербуржца задержали за поджог здания районной администрации

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался поджечь дверь администрации Московского района Северной столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

По предварительным данным, петербуржец облил дверь горючей жидкостью и поджог. Возгорание было оперативно потушено, мужчину доставили в отдел полиции.

По внешнему виду задержанного полицейские предположили, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. Зачем он пытался поджечь административное здание, сейчас выясняется. Также устанавливается, к какому именно ведомству мужчина испытывал негатив. Дело в том, что в этом же корпусе помимо администрации располагается прокуратура Московского района, районный суд и ряд межведомственных комиссий.

Стоит отметить, что здание по Московскому проспекту, 129, на которое покушался поджигатель, относится к выявленным объектам культурного наследия как уникальный памятник эпохи конструктивизма.