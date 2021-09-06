Петербуржец отсудил у фитнес-клуба 300 тысяч рублей за прыжки на одной ноге

Более 300 тысяч рублей отсудил житель Петербурга у спортивного клуба, где получил травму ноги. На судебном заседании гражданин доказал: во всем виноват тренер.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, петербуржец решил заниматься тренировками по системе RUSAP, это комплекс упражнений, за основу которого взяты армейские тренировки.

На одном из занятий участники должны были прыгать на одной ноге и держать за руку своего партнера. В зале еще было шесть человек, петербуржцу пары не хватило и он стал прыгать с тренером.

Тренер держал в руках секундомер и следил за участниками. В какой-то момент тренер стал увеличить интенсивность нагрузок и петербуржец стал прыгать на одной ноге, а потом упал от нестерпимой боли. Тренер предположил, что это растяжение и вернулся к группе. Ну а петербуржец пошел в травмпункт, откуда его отправили на операцию. На больничном мужчина провел более четырех месяцев.

За свои моральные страдания петербуржец требовал с фитнес-клуба 400 тысяч рублей. Представители учреждения заявили, что претензии клиента не обоснованы, но суд посчитал иначе и внимательно изучил медицинские документы от мужчины, а также показания свидетеля - другого посетителя фитнес-клуба, который также в тот день прыгал в зале. В итоге суд вынес решение, что клуб должен выплатить пострадавшему мужчине компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, а также штраф в сумме 109,5 тысяч рублей.