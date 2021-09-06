Российские школьники разработали заряжающуюся куртку для полярников

Петербургский шестиклассник Андрей Яковлев вместе со своим ровесником из Мурманска Степаном Зарубиным выиграли престижный международный конкурс по робототехнике IYRC 2021 в категории "Создай робота", сообщает администрация Петербурга.

Юноши предложили необычную разработку, которая может всерьез облегчить жизнь полярникам. Школьники разработали куртку-пауэрбанк, которая позволяет зарядить гаджеты за счет эффекта разницы тепла и холода. То есть, фактически пауэрбанк будет работать от температуры тела полярников.

Школьники в своей презентационной работе отмечают, что во многих регионах России зимой температура воздуха опускается ниже минус 30 градусов, и теоретически такой прибор можно использовать и в северных городах. Но в Арктике, где зарядить гаджеты можно только на полярной станции, это особенно актуально.

Также школьники предложили полярникам вместо упряжек с лайками использовать ездовых робособак. Их также можно заряжать от куртки.

Всего на соревнования было подано более двухсот заявок со всего мира. Сборная России завоевала шесть золотых, четыре серебряных и две бронзовых медали.