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06.09.2021 21:34
Рубрика: Происшествия

Суд признал кражей попытку пробить на кассе-автомате более дешевый товар

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8554)
Суд в Вологодской области наказал молодого человека, который на кассе самообслуживания в магазине пробил более дешевый товар: капусту вместо курицы.

Ситуация такая: в тележке у парня лежала аппетитная курица гриль. Она имела массу очевидных достоинств. Но у нее был один, на взгляд молодого человека, существенный недостаток: цена. Поэтому он решил пробить вместо птицы более дешевый товар, а именно капусту. Которой на самом деле в корзине не лежало. Потому что в капусте - это каждый знает - нет ни песни, ни полета, в отличие от курицы.

Фото: iStock
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Получилась достаточно хитрая схема покупки: берешь одно, а платишь за другое. 22-летний молодой человек был уверен, что придраться невозможно: есть чек, есть товар. Формально он заплатил за товар и вышел из магазина с чистой совестью. А уж курица там или капуста, кто разберет?

Для тех, кому это тоже покажется хорошей идеей, есть плохая новость. Мужчина рано расправил крылья: его остановили и отправили под суд. Оказалось, что в некоторых случаях можно оказаться вором даже оплатив товар. Потому что заплатить меньше, чем положено, все равно что залезть в карман продавцу. Молодого человека привлекли по статье 7.27 КоАП РФ "Мелкое хищение чужого имущества".

Мировой судья Вологодской области по судебному участку N 15 в г. Череповце счел, что вина налицо.

"В судебном заседании юноша пояснил, что пытался приобрести товар по цене ниже его стоимости. Мировой судья назначил череповчанину наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей", - рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

У юноши в тележке лежала курица гриль, которую он пробил как капусту. Такой трюк признан кражей

Правовая позиция судов достаточно жесткая: любой неравноценный обмен между покупателем и продавцом помимо воли продавца является кражей. Или грабежом, если сделать это на глазах продавца. Например, в той же Вологодской области бродячий продавец постельного белья получил условный срок за то, что в одной из деревень забрал у людей самовар, оставив взамен свои простыни.

В каком-то смысле он пытался провернуть ту же схему, что и любитель курицы из Череповца. Только продавец белья пытался обмануть не кассу самообслуживания и стоящую за ней администрацию супермаркета, а жителей деревни Верховино Никольского района. Он предложил обмен, а когда хозяева отказались, бросил на пол комплект постельного белья, а сам схватил самовар и ушел.

Фото: iStock
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Похищенный самовар изготовлен на Патронном заводе в г. Туле в 50-60-е годы ХХ века, его рыночная стоимость - 6000 рублей, стоимость набора постельного белья - 650 рублей. Из-за такой разницы в цене обменная операция в любом случае потянула бы на уголовную статью, даже если бы ух-коммивояжер произвел обмен тайком. Однако при грабеже цена добычи не столь важна.

Что же касается обмана кассы самообслуживания, поскольку она существо не только бессловесное, но и бездушное, ее не испугать. Значит, любой даже самый жесткий обман кассы-автомата это все-таки кража, а не грабеж. А поскольку курица гриль не так далеко улетела в цене от капусты, молодой человек попал под статью КоАП, а не УК.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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