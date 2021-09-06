Театр имени Комиссаржевской отметит 80-летие

10 сентября Театр имени В.Ф. Комиссаржевской открывает юбилейный 80-ый сезон. Зрители увидят спектакль главного режиссера Леонида Алимова "Я вернулся в мой город…", в котором занята большая часть труппы, в том числе и народный артист России Иван Краско, легенда театрального Петербурга.

11 сентября театр представит премьеру "Двадцать минут с ангелом" (Анекдот I. Случай с метранпажем) по первой части дилогии Александра Вампилова "Провинциальные анекдоты" в постановке Леонида Алимова. Художник-сценограф - Анвар Гумаров, одну из главных ролей играет заслуженный артист России Владимир Богданов. Как сообщает пресс-служба театра, художник и артист номинированы на Высшую театральную премию "Золотой софит" за работу в предыдущей премьере театра - "Дуэль" по повести А.П.Чехова. Этот спектакль можно увидеть 12 сентября.

Еще до открытия сезона комиссаржевцы активно начали работать и поучаствовали в совместном проекте с ЦБС (Централизованная библиотечная система) Кировского района Санкт-Петербурга, представив цикл "Довлатовских чтений" к 80-летию Сергея Довлатова. В нем приняли участие главный режиссер Леонид Алимов, заслуженная артистка России Валентина Панина, а также актеры-стажеры: Семен Авралев, София Большакова, Василий Гетманов, Вадим Лунгу.

Уже в прошлом сезоне режиссер Александр Баргман вместе с художником Анваром Гумаровым приступил к репетициям комедии известного израильского драматурга Ханоха Левина "Трепет моего сердца". Премьера ожидается в ноябре.

Роман Габриа, главный режиссер театра "Мастерская" Григория Козлова, будет ставить чеховскую пьесу "Дядя Ваня".

В мае в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской в последний раз сыграли легендарный спектакль "Дон Жуан" по мотивам пьесы Мольера. В заглавной роли выступил, как и 17 лет назад, Александр Баргман. Спектакль выпустил в 2004 году болгарский режиссер Александр Морфов.

- Я очень надеюсь, что Александр Морфов, находящийся пока в Петербурге, найдет возможность, силы и вдохновение для постановки "Дон Жуана" с нашими молодыми артистами в новой интерпретации, - сказал художественный руководитель театра Виктор Новиков.

К юбилею заслуженной артистки России Натальи Орловой планируют сделать ее бенефис и представить на Малой сцене премьеру "Беглянки" Пьера Пальмада и Кристофа Дютюрона. В спектакле Леонида Алимова будут заняты заслуженные артисты России Наталья Орлова и Татьяна Кузнецова.

На Малой сцене, месте творческих экспериментов, пройдут читки молодых драматургов.

В большом фойе по-прежнему будут устраивать выставки, посвященные ярким событиям и людям театра. Выйдут новые серии "Театральных встреч на Итальянской" и "Встреч друзей". Отметят юбилеи - личные и творческие - Маргариты Бычковой, Анны Вартаньян, Татьяны Самариной, Натальи Четвериковой, Евгения Иванова, Родиона Приходько, Анатолия Худолеева.

- Надеюсь, что в следующем сезоне нам удастся возобновить наши балканские встречи в Македонии, Сербии, Болгарии, Хорватии, Черногории и посетить известные международные фестивали с нашими спектаклями, - добавил глава театра.

Кстати

Одним из первых Театр имени В.Ф.Комиссаржевской стал участником программы "Пушкинская карта" (государственная программа по привлечению детей и молодежи к изучению культуры России).