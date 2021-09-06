В Гидрометцентре пообещали возвращение августовской погоды

Погода в столичном регионе медленно, но все же налаживается. Давление начнет расти, облаков станет все меньше и к концу нынешней недели дневные температуры будут соответствовать августовским значениям, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Хотя, по ее словам, небольшие дожди все-таки возможны.

И именно из-за них не получится классическое "бабье лето" - продолжительный период теплой и сухой погоды в сентябре.

В Москве 7 сентября днем плюс 12-14 градусов, 8 сентября - 15-17 тепла, 9 сентября - плюс 18-20 градусов. Правда при этом погода будет довольно ветреной. Как поясняет Паршина, это будет происходить из-за перепадов атмосферного давления.

10 сентября ветер стихнет и ожидается до плюс 20-ти. 11 сентября на градус больше. А вот в следующую субботу, по предварительным расчетам, воздух может прогреться до плюс 24 градусов, что уже соответствует погоде августа.

На севере европейской территории уже ночные заморозки, в частности, в Мурманской области до минус 3 градусов. В Архангельской области до минус 2 градусов. В Поволжье, Башкирии и даже в Курской области, что на юге Центрального округа, ночью пока слабый минус. Заморозки дойдут и до Волгоградской области. С 7 по 10 сентября в районе Новороссийска очень сильный порывистый ветер.

На черноморском побережье Северного Кавказа днем не слишком жарко, так как холод из Центральной России проник и туда. Поэтому днем там максимум 20-25 градусов. Температура воды в Черном море в районе Сочи и Туапсе плюс 24 градуса.

Начнет повышаться температура в Крыму. 8 сентября там до 25 тепла, 9 сентября до 26 градусов. А 10 и 11 сентября может быть и до плюс 28-ми.