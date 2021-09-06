Петербуржец получил три года колонии-поселения за нападение на бойца ОМОН

Октябрьский районный суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, который ударил бойца ОМОН во время несанционированного митинга.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, из материалов дела следует, что боец ОМОН увидел в действиях мужчины признаки административного правонарушения и попытался задержать горожанина.

Петербуржец вырвался и, как выяснили следователи, нанес бойцу не мене двух ударов в грудь и один удар в ногу.

Эти повреждения, обращают внимания в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, причинили бойцу физическую боль, но существенного вреда здоровью не принесли.

По решению суда петербуржец приговорен к трем годам колонии-поселения. Вину в инкриминируемом ему деянии он не признал.