В Петербурге запретили 30 сайтов по продаже сертификатов о вакцинации

В Петербурге по решению судов было закрыто 30 сайтов, которые предлагали пользователям приобрести сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Ассортимент представленных документов поражал. Помимо справок о вакцинации, можно было купить медотвод, а также справку о наличии антител.

Сейчас доступ на все эти ресурсы закрыт.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга обращают внимание на то, что использование таких поддельных документов вместо проведения настоящего обследования и вакцинации может существенно ухудшить и без того непростую санитарно-эпидемиологическую обстановку.