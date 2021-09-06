Интерес к покупке загородной недвижимости вырос в полтора раза с начала пандемии

На рынке загородной недвижимости продолжается ажиотаж: спрос выше, чем в допандемийный период, а цены растут. Такие данные приводит "ЦИАН".

Прошедшим летом интерес к покупкам на загородном рынке был в полтора раза выше, чем в допандемийный период. Пик спроса пришелся на июнь. 77% потенциальных покупателей интересовались дачами и коттеджами. Тогда как 57% продавцов предлагали дома и дачи, а 41% - земельные участки. За три месяца объем предложения сократился на 5%.

Цены на загородном рынке продолжают расти: дома за лето подорожали на 5%, тогда как городские квартиры - лишь на 2%, сообщает "ЦИАН". Средняя стоимость дома выросла с 5,99 млн рублей год назад и 6,7 млн рублей в начале июня до 7,1 млн рублей. Наибольший рост был в столичных и курортных регионах.

Причины роста средней цены, помимо прочего, в том, что самые дешевые компактные дома были распроданы еще в 2020 году, а сейчас в продаже осталось больше вариантов с большей площадью, отмечают эксперты.

С прошлого лета цены на дома максимально увеличились в Южном федеральном округе (+27%), в первую очередь в Краснодарском крае (рекордные +54%) и Севастополе (+37%). Значительно подорожала загородная недвижимость также в Центральном ФО (+24%) и Северо-Западном ФО (+23%).