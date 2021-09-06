На Дону мошенники заработали миллионы на схеме возврата билетов

В Ростовской области преступная группировка наживалась на кешбэках за железнодорожные билеты, которые затем сдавала обратно. Необычную мошенническую схему обнаружили сотрудники регионального УФСБ и отдела экономической безопасности и противодействию коррупции Ростовского линейного управления МВД России.

Как сообщает МВД Медиа, злоумышленники получали бонусы и поощрительные выплаты, которые предоставляет продавец и некоторые банки за покупку дорогостоящих билетов. Затем, вопреки установленным правилам, возвращали билеты и оформляли стопроцентный возврат потраченного. В этом им помогал сотрудник транспортной компании.

За год участники группировки купили и вернули по отработанной схеме 35 тысяч билетов, причинив ущерб транспортникам в несколько миллионов рублей. Во время обыска у задержанных изъяли 10 тысяч железнодорожных билетов, 1,3 тысячи банковских карт и 670 сим-карт.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, двое его фигурантов арестованы, один - под подпиской о невыезде.