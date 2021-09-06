На Дону начались масштабные учения мотострелков и танкистов

Свыше четырех тысяч военных мотострелкового и танкового полков Юга России приступили к учениям в Ростовской области.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, отработка новых тактических действий ведется на полигоне Кадамовский. В учениях также задействовано 300 единиц бронетехники: танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-3.

На учениях будут оцениваться умения использования военнослужащими и командирами батальонов возможностей армейской авиации, включая средства огневой поддержки. Завершение учений состоится 12 сентября.

На этой неделе также проходят учения в Дагестане, Чеченской республике, Волгоградской области и Крыму. В них участвуют шесть тысяч военнослужащих, а также авиация, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня - всего около 800 единиц техники.