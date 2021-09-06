Предпринимателей из Ростова-на-Дону научат больше зарабатывать на продажах в интернете

Этой осенью ростовские предприниматели смогут принять участие в бесплатном образовательном проекте от Ozon - акселераторе для бизнеса. Вводный вебинар состоится уже 7 сентября - регистрация открыта.

Акселератор подойдёт предпринимателям, которые хотят выйти на маркетплейс Ozon и увеличить выручку от продаж. Обучение в акселераторе состоит из онлайн-вебинаров и практических заданий, выполняя которые, участники добьются реального результата для своего бизнеса: научатся считать экономику продаж, создадут убедительные карточки товаров и выберут лучшие способы продвижения на маркетплейсе.

Акселератор состоит из семи обучающих модулей, посвященных разным этапам ведения бизнеса: от схем работы на маркетплейсе и юнит-экономики до логистики и рекламы. Можно пройти все модули сразу или выбрать только те, что интересуют больше всего.

Преподавателями акселератора станут сотрудники и технологические партнёры Ozon. Они будут осуществлять поддержку участников в группах на протяжении всего акселератора.

Уже 7 сентября пройдёт первый вводный вебинар, где расскажут, как будет проходить акселератор и какого результат можно добиться. Регистрируйтесь по ссылке.

Ozon поможет запустить продажи на маркетплейсе!

Примите участие в бизнес-акселераторе от Ozon и запустите продажи на маркетплейсе всего за один месяц. На онлайн-вебинарах вам расскажут, как выйти на Ozon, управлять ассортиментом и продвигать товары.

Акселератор - это обучающий онлайн-курс из 7 модулей, пройдя который вы:

- узнаете, как устроен маркетплейс Ozon

- выберите наиболее выгодную схему сотрудничества с Ozon исходя из потребностей своего бизнеса

- поймёте, как считать экономику продаж, чтобы всегда быть "в плюсе"

- создадите карточки товаров, которые будут продавать

- научитесь продвигать товары на маркетплейсе и кратно увеличивать выручку в будущем

Преподаватели - сотрудники и технологические партнёры Ozon, которые будут поддерживать вас на протяжении всех модулей акселератора, проверять задания и давать рекомендации.

Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Вводный вебинар пройдет 7 сентября. Регистрируйтесь по ссылке!

Материалы предоставлены ООО "Лотус"