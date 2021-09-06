Снижение хищений электроэнергии на 60% зафиксировали "Россети Юг"

С января по июль незаконное потребление электроэнергии в зоне деятельности "Россети Юг" сократилось на 63 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 14,5 миллионов кВт*ч.

Снижение объемов несанкционированного потребления электроэнергии стало результатом внедрения новых технологий учета электроэнергии и высокоточного оборудования, которые позволяют выявлять и предотвращать энерговоровство.

В настоящее время во всех филиалах компании установлено более 250 тысяч приборов учета нового поколения.

За семь месяцев этого года специалисты компании выявили свыше 850 фактов энерговоровства. Ущерб от действий нарушителей составил 54,2 миллионов рублей. Большая часть этой суммы (85 процентов) приходится на безучетное потребление, остальное - на незаконное подключение к электросетям без договоров электроснабжения.

За бездоговорное потребление нарушители уже возместили "Россети Юг" 2,8 миллионов рублей, на рассмотрении в судах находятся еще 59 актов на сумму 40,6 миллионов рублей.

Следует помнить, что несанкционированное вмешательство в работу схем подключения электричества чревато не только уголовной ответственностью и денежными штрафами, но и перебоями в работе сети, выходом из строя бытовой техники и поражением током.