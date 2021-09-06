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06.09.2021 13:09

Снижение хищений электроэнергии на 60% зафиксировали "Россети Юг"

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
С января по июль незаконное потребление электроэнергии в зоне деятельности "Россети Юг" сократилось на 63 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 14,5 миллионов кВт*ч.
Виталий Белоусов/РИА Новости Виталий Белоусов/РИА Новости
Виталий Белоусов/РИА Новости

Снижение объемов несанкционированного потребления электроэнергии стало результатом внедрения новых технологий учета электроэнергии и высокоточного оборудования, которые позволяют выявлять и предотвращать энерговоровство.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
"Россети Юг" инвестирует в развитие энергокомплекса 4 миллиарда рублей

В настоящее время во всех филиалах компании установлено более 250 тысяч приборов учета нового поколения.

За семь месяцев этого года специалисты компании выявили свыше 850 фактов энерговоровства. Ущерб от действий нарушителей составил 54,2 миллионов рублей. Большая часть этой суммы (85 процентов) приходится на безучетное потребление, остальное - на незаконное подключение к электросетям без договоров электроснабжения.

За бездоговорное потребление нарушители уже возместили "Россети Юг" 2,8 миллионов рублей, на рассмотрении в судах находятся еще 59 актов на сумму 40,6 миллионов рублей.

Следует помнить, что несанкционированное вмешательство в работу схем подключения электричества чревато не только уголовной ответственностью и денежными штрафами, но и перебоями в работе сети, выходом из строя бытовой техники и поражением током.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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