В аэропорту Краснодара сняли с рейса громко читающего книгу пассажира

В аэропорту Краснодара полицейские сняли с самолета, готовящегося к вылету в Москву, пьяного пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.

По информации правоохранителей, командир воздушного судна отстранил от полета пассажира, нарушающего общественный порядок, и вызвал наряд. Молодой человек привлек внимание тем, что громко читал вслух книгу, а сидящие рядом в креслах пассажиры пожаловались на доносящийся от него резкий запах спиртного. Замечания бортпроводника дебошир просто проигнорировал.

"Полицейские доставили 23-летнего нарушителя (им оказался краснодарец) в дежурную часть ЛОП в аэропорту, - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства. - Позже его направили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".