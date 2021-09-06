В пещере "Таврида" нашли полностью сохранившийся череп гигантской гиены

В Крыму в пещере "Таврида" впервые на территории Европы найден почти полный череп ископаемой гигантской гиены пахикрокуты. Как пояснили ученые Крымского федерального университета, раньше палеонтологи находили в Европе только фрагменты черепов и отдельные зубы этого хищника. Целый же череп ранее обнаруживали в России, в Забайкалье, и в Китае.

- Гиена, которой принадлежал череп, занимает промежуточное эволюционное положение между поздними европейскими гиенами и более ранними азиатскими, - рассказал старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН, научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях Уральского федерального университета Дмитрий Гимранов. - Благодаря новым находкам у нас появился шанс наконец определить, какое положение древняя гиена из Крыма занимает на эволюционном древе гиен Евразии.

Кроме головы гигантской гиены ученые нашли в нынешнем сезоне частично сохранившийся череп древней рыси и клык саблезубой кошки Homotherium, достигающий размера почти 10 сантиметров.

- Находка почти целого черепа рыси тоже дает дополнительные возможности для уточнения ее систематического положения и уточнения списка саблезубых хищников Восточной Европы в раннем плейстоцене (от 1,8 до 0,8 миллиона лет), - пояснил Дмитрий Гимранов. - Обычно такие хрупкие ископаемые объекты за миллионы лет успевают поломаться, и нам достаются одни обломки, поэтому целый клык - тоже большая удача.

Новые данные о флоре и фауне у пещеры "Таврида" в период раннего плейстоцена может дать анализ остатков грызунов, найденных там. Благодаря изучению мелких млекопитающих, остатков растений и анализу грунтов пещеры ученые смогут охарактеризовать природные условия саванн, господствовавшие в регионе 1,8-1,5 миллиона лет назад.

- В этом сезоне мы также сделали подробную топографическую съемку пещеры и детально установили ее морфологию: все выступы, углубления и изменения рельефа, - уточнил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин. - Сейчас проводится морфологический анализ. И морфологические, и палеонтологические исследования ведутся, чтобы максимально полно реконструировать климат и другие элементы природной обстановки времени формирования пещерных отложений перед эпохой великих оледенений. Предварительный анализ показал, что климат в Крыму был жарким и засушливым. Но параметры природных условий времени обитания древней фауны необходимо уточнить и обосновать.

Палеонтологические работы проводятся в рамках договора о сотрудничестве между Крымским федеральным университетом и Палеонтологическим институтом им. А.А. Борисяка РАН.

Напомним, летом 2018 года строители трассы "Таврида" случайно пробили "колодец" в 1,5-километровую подземную галерею, в ней были найдены останки нескольких десятков доисторических животных - саблезубых кошек, носорогов, слонов, оленей, горных баранов, мелких дроф, гигантских страусов пахиострутио, волков, лис, медведей и других.