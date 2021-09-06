В сентябре на курортах Кубани отдохнут 2,3 миллиона туристов

В Краснодарском крае в начале осени ждут высокий спрос на гостиницы и отели. В пресс-службе администрации региона сообщили, что ориентируясь на предварительные бронирования, загрузка в местах размещения остается стабильной и превышает показатели 2020 года, несмотря на новые антиковидные ограничения.

- Принятые меры позволили нам не допустить стремительного роста заболеваемости на побережье и сохранить курортный сезон. Мы видим, что туристы с пониманием относятся к нашим требованиям, и процент гостей с прививками у нас очень высок. Что касается прогнозов на бархатный сезон - по предварительным данным, курорты Краснодарского края могут принять около 2,3 миллиона туристов, - цитирует пресс-служба слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Средняя загрузка отелей достигает 70 процентов на весь сентябрь, при этом, более комфортабельные отели с 4 и 5 звездами, загружены на 85 процентов. В целом на курортах Краснодарского края в этом сентябре ждут на 15 процентов больше туристов, чем в этом месяце было в прошлом году.

В администрации Кубани напомнили, что с 1 августа заселиться в отели и гостиницы можно только тем гостям, которые уже прошли вакцинацию и имеют сертификат, подтверждающий это. Также вакцинироваться можно уже приехав на курорт, но обязательно в первые три дня. Сейчас для туристо на базе санаторно-курортных организаций работают 14 пунктов вакцинации в Сочи, Анапе и Геленджике.