В Севастополе загорелся мебельный склад площадью 600 квадратных метров

В Севастополе сотрудники МЧС днем приступили к тушению складского помещения в районе Камышового шоссе у поворота на Казачью бухту. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

В 14.21 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Севастопольского главка МЧС России поступило сообщение о возгорании. К месту незамедлительно выдвинулись огнеборцы.

- Для подвоза воды были направлены автоцистерны предприятий "Водоканал" и "Севастопольский автодор", - уточнили в пресс-службе.

По прибытии выяснилось, что здание мебельного склада на площади 600 квадратных метров полностью объято пламенем, происходит обрушение стен, а рядом горит трава на аналогичной площади. Незамедлительно на тушение пожара и охлаждение конструкций подали четыре ствола.

Всего на месте ЧС задействованы 77 человек и 24 единицы техники. Пламя локализовано, открытое горение ликвидировано, производится разборка и проливка конструкций, привлечена инженерная техника городских служб. Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.