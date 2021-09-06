В Сочи могут временно закрыть заведения, работавшие после полуночи

Власти Сочи вместе с сотрудниками полиции, ОМОНа и Росгвардии провели рейды в Центральном районе Сочи, чтобы найти нарушителей режима работы. Из-за пандемии на Кубани работа общепита разрешена только с 7 до 24 часов. Как сообщили в пресс-службе администрации Сочи, в результате рейда руководители двух заведений в центре города будут привлечены к ответственности.

- В ходе рейда было установлено, что кафе "Бандито Бар" на улице Чайковского 34 и ресторан "Паштет" на улице Московская осуществляли деятельность после 24 часов, - говорится в сообщении администрации курорта.

Полицейские составили протоколы осмотра помещений и опросили персонал. Административные материалы вскоре направят в суд. За нарушение постановления губернатора заведениям может грозить штраф от 50 до 300 тысяч рублей и временная приостановка деятельности на срок до 90 дней.