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06.09.2021 14:47
Рубрика: Общество

В "Сочи Парке" подвели итоги летнего сезона-2021

Текст: Олег Сергеев (Краснодарский край)
В "Сочи Парке" - первом тематическом парке развлечений страны - отметили рост посещаемости по сравнению с аналогичными периодами 2019 и 2020 годов.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

Во время "высокого" курортного сезона - 2021 в "Сочи Парке" произошло сразу несколько крупных событий, среди которых - открытие нового экстремального аттракциона "Вечный Двигатель", вращающегося на 360 градусов, совместные проекты с ведущими российскими компаниями, включая детский кинотеатр "Союзмультфильма", премьеру мюзикла на льду Татьяны Навки "Руслан и Людмила", глобальное онлайн- и офлайн-сотрудничество с "Яндексом".

Фото: Олег Сергеев
"Сочи Парк" будет развивать глобальное сотрудничество с "Яндексом"

Эти новшества в том числе позволили увеличить количество гостей.

"Летом мы отметили рост посещаемости: на 15 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года, а по сравнению с летом-2020 количество гостей удвоилось, - отмечает Людмила Кузнецова, генеральный директор "Сочи Парка": - Спрос на семейные развлечения традиционно высокий, и наша команда постоянно работаем над тем, чтобы сделать отдых в "Сочи Парке" еще более насыщенным. Эта осень будет не менее яркой - нас ждут три недели большого тематического праздника "День рождения Бабы-яги", подготовка к которому уже началась".

На "День рождения Бабы-яги", который будет отмечаться с 22 октября по 14 ноября, онлайн-продажа билетов уже началась, и до 22 сентября взрослые билеты можно приобрести по цене детских.

А полюбившееся многим гранд-шоу сезона - мюзикл на льду "Руслан и Людмила" - продолжится до 30 сентября.

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