Могут ли аудиокниги заменить чтение

Многие привыкли слушать аудиокниги, не отвлекаясь от домашних дел, или по пути на работу. Но могут ли они заменить классическое чтение? Об этом, а так же - о книгах хороших и плохих рассуждает советский и российский литературовед, доктор филологии Леонид Быков.

Леонид Быков: Заменить живое чтение невозможно. Даже самый лучший актер, читающий книгу, выступает посредником между нами и автором. И мы лишаемся того неповторимого ощущения, когда живешь в мире этой книги. Читаешь, потом возвращаешься к тому месту, которое тебя затронуло, задумываешься, анализируешь, споришь или соглашаешься с автором, вспоминаешь эпизоды своей жизни. Когда читаем, мы рисуем свой образ свое видение происходящего. Вы не замечали, когда мы смотрим экранизацию какого-то романа, мы крайне редко согласны с тем, как режиссер передает события. Потому что мы уже нарисовали свой мир, и сняли "свое кино". Вот только что посмотрел премьеру фильма "Петровы в гриппе" по роману Алексея Сальникова. И возможно, если бы я не читал книгу, картина мне бы и понравилась. А так, увы, осталось некоторое разочарование.

Леонид Петрович, вы были в жюри "Букера", хорошие книги пишут современные авторы?

Леонид Быков: Да, мне повезло. И поскольку книги мне приходили по почте, и я знаю по квитанциям их вес, могу сказать, что за год я прочитал 36 килограммов российской прозы. И половина, признаюсь, была довольно добротной.

И пусть сегодня, как я считаю, нет таких гениев как в золотом и серебряном веке, но звезд второй и третьей величины довольно много. Я бы сказал, мы наблюдаем сияющий литературный небосвод.

А как быть с классиками? Современные подростки не способны понять стилистику того времени. Для многих просто набор слов: "мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог".

Леонид Быков: Классиков нужно читать, есть нечто незыблемое, что все-таки мы должны знать. И тут, конечно, огромная роль педагога рассказать о произведении так, чтобы пробудить желание читать и то, что было, написано 150-200 лет назад.

У подростков должен быть свой книжный герой?

Леонид Быков: На мой взгляд, нет, какой-то один кумир не нужен. И более того - вреден. Но книги помогают формировать некий собирательный образ тех идеалов и убеждений, которые человек разделяет, на которые может опереться. Они помогают формировать свою жизненную позицию. Даже понятие "любимый писатель" не так однозначно. Ранний и поздний Пушкин и Достоевский это несколько разные авторы.

Книги помогают формировать некий собирательный образ тех идеалов и убеждений, на которые человек может опереться

Вы помните свою самую первую книгу?

Леонид Быков: Мне больше всего запомнился из детства "Доктор Айболит" в пересказе Чуковского. Но полочка с книгами в моем детстве была совсем небольшой, поэтому своим детям я начал покупать и собирать книги еще до того, как они у меня появились.

Я помню, как мы со студенческой экспедицией приехали в Вологодскую область, и я отхватил в деревенском магазине единственную книгу про Винни Пуха. И Александр Константинович Матвеев, известный в стране лингвист, который руководил тогда нашей группой, долго меня уговаривал продать ему эту книгу: "У тебя же нет детей, а у меня растут". Но я был непреклонен, и сказал: зато, когда родятся, у них уже будет свой Винни Пух.