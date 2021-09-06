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06.09.2021 09:35
Рубрика: Происшествия

На Урале ревнивца осудили за убийство бойфренда бывшей девушки

Текст: Татьяна Воробьева

Чкаловский районный суд вынес сегодня приговор в отношении уроженца Молдовы, который в мае заколол нового бойфренда своей бывшей девушки.

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Молодой человек встречался со своей пассией больше четырех лет, после расставания она нашла нового поклонника, но ее бывшего такое положение вещей только расстроило. Согласно материалам Следственного комитета, злоумышленник ночью залез в окно квартиры, где жила пара, и больше дюжины раз ударил соперника ножом. Позднее он сам пришел в органы и покаялся.

Как рассказал руководитель пресс-службы главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, фигурант сообщил, что к преступлению готовился неделю, заранее купил огромный нож и явился домой к бывшей подруге. Когда совершил задуманное, потребовал, чтобы она пошла с ним. "На следующий день девушка стала уговаривать его, что не сможет жить с ним после случившегося, и убедила добровольно пойти в полицию", - отметил полковник Горелых.

Суд отправил ревнивца на восемь с половиной лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, передает пресс-служба облпрокуратуры.

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