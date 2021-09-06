На Урале ревнивца осудили за убийство бойфренда бывшей девушки

Чкаловский районный суд вынес сегодня приговор в отношении уроженца Молдовы, который в мае заколол нового бойфренда своей бывшей девушки.

Молодой человек встречался со своей пассией больше четырех лет, после расставания она нашла нового поклонника, но ее бывшего такое положение вещей только расстроило. Согласно материалам Следственного комитета, злоумышленник ночью залез в окно квартиры, где жила пара, и больше дюжины раз ударил соперника ножом. Позднее он сам пришел в органы и покаялся.

Как рассказал руководитель пресс-службы главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, фигурант сообщил, что к преступлению готовился неделю, заранее купил огромный нож и явился домой к бывшей подруге. Когда совершил задуманное, потребовал, чтобы она пошла с ним. "На следующий день девушка стала уговаривать его, что не сможет жить с ним после случившегося, и убедила добровольно пойти в полицию", - отметил полковник Горелых.

Суд отправил ревнивца на восемь с половиной лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, передает пресс-служба облпрокуратуры.