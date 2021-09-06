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06.09.2021 20:30
Рубрика: Экономика

На уральском Мариинском прииске найдены изумруды-близнецы

Текст: Ольга Медведева (Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8554)
Уникальные изумруды найдены на уральском Мариинском прииске. Эти два камня весом 301 и 321 граммов стали сенсацией.
Изумруды-близнецы предварительно оценили в два миллиона. Фото: ГК "Ростех" Изумруды-близнецы предварительно оценили в два миллиона. Фото: ГК "Ростех"
Изумруды-близнецы предварительно оценили в два миллиона. Фото: ГК "Ростех"

"Изумруды-близнецы - явление достаточно редкое. Найти два одинаковых по основным характеристикам драгоценных камня практически невозможно, поскольку каждый неповторим и имеет свою особенность, - рассказал гендиректор ООО "РТ-Капитал" Кирилл Федоров. - А эти изумруды полностью идентичны по цвету и сорту. За всю современную историю прииска это лишь второй случай".

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После взрывных работ горную породу весом 35 килограммов подняли на поверхность. Сотрудники изумрудоизвлекательной фабрики вручную разобрали ее - и на свет явились камни темно-зеленого цвета, с минимальными вкраплениями и трещинами, да еще и одинаковой цилиндрической формы. Бережные технологии позволили сохранить их в первозданном виде. Главные критерии качества изумруда - цвет и прозрачность. А камни густого тона, да еще и без дефектов ценятся дороже алмазов. "Близнецы" уже прошли оценку Государственного фонда драгоценных металлов и камней (Гохран России). И получили высокую оценку по цвету и сорту.

Их предварительная стоимость более 2 миллионов рублей. Интерес к таким камням проявляют и ювелиры, и коллекционеры. "Близнецы" будут выставлены на продажу в сентябре 2021 года.

Единственное в России и одно из трех в мире Мариинское месторождение изумрудов было открыто в 1833 году. В 2019 году здесь нашли камень весом 1,6 килограмма. Но "близнецы" 2021 года превзошли его по качеству. Ежегодно на Мариинском прииске в Свердловской области находят сто пятьдесят килограммов изумрудов, два килограмма александритов и сотни килограммов бериллов. Но именно эти два коллекционных камня стали сенсацией.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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