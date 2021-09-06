В Челябинске убийцу шести человек приговорили к пожизненному сроку

Челябинский областной суд огласил приговор 31-летнему жителю Миасса, жестоко расправлявшемуся с людьми без определенного места жительства. Так называемый "убийца с молотком" признан виновным в умышленном причинении смерти шести незнакомым мужчинам и незаконном хранении оружия.

- В 2020 году обвиняемый разработал план нападения и убийства лиц, ведущих асоциальный образ жизни из-за личной к ним неприязни, - сообщили в пресс-службе суда. - В июле он по вечерам, вооружившись молотком, выходил на улицу, знакомился с мужчинами и, предлагая распить алкоголь, заманивал в уединенные места. А когда у потерпевших наступало состояние опьянения, наносил им множественные удары по голове, а тела скрывал в кустах.

В ходе обыска в доме у задержанного обнаружили самодельный гладкоствольный пистолет, пригодный для стрельбы. По его словам, это оружие по его просьбе изготовил его отец. Для совершения преступлений он его не использовал.

Судебная экспертиза признала убийцу вменяемым. Он полностью признал вину и содействовал следствию. В итоге суд назначил ему наказание в пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Кстати

В Магнитогорске закончено расследование уголовного дела о расправе над свидетелями, которую учинил осужденный за серию убийств и изнасилований женщин в 2003 году. Жертвой маньяка стали отец и сын, на свою беду проезжавшие мимо места преступления на автомобиле. Опасаясь, что они могут рассказать об увиденном, злоумышленник той же ночью проник в их дом и расстрелял обоих из охотничьего ружья.