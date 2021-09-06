В развитие тюменского аэропорта вложат почти 8 миллиардов рублей

Похоже, тюменский аэропорт Рощино благополучно миновал время вынужденного простоя в пандемию, а сейчас уверенно наверстывает упущенное. Например, сейчас здесь значительно увеличился пассажиропоток, в конце сентября тут откроют современный цех бортового питания, а глобальную реконструкцию воздушной гавани обещают завершить через четыре года. На эти цели компания "Новапорт Холдинг", объединяющая региональные аэропорты, потратит почти 8 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор Сергей Рудаков губернатору региона Александру Моору на рабочей встрече.

Напомним, что реконструкция Рощино проводится в несколько этапов: в январе 2017 года завершили первую очередь - в итоге площадь терминалов увеличилась с 6,5 до 27 тысяч квадратных метров, пропускная способность международного терминала возросла в 4 раза - с 50 до 200 пассажиров в час, а всего аэровокзального комплекса - с 250 до 600 пассажиров в час.

- По итогам текущего года прогнозируемый рост пассажиропотока составит 7 процентов к уровню 2019-го. Совокупный среднегодовой темп роста за период с 2018 по 2021 год - на уровне 3,3 процента. По нашим прогнозам, в 2022 году пассажиропоток превысит 2 миллиона 200 тысяч пассажиров. Рост к показателям 2021 года составит 3 процента за счет восстановления международного авиасообщения до уровня допандемийного 2019 года, - объяснил Рудаков.

По данным менеджеров компании, в перспективе поток гостей может вырасти до 5 миллионов человек в год. А это, нетрудно догадаться, потребует открытия новых площадок.

- Воплощение в жизнь масштабных планов развития тюменского аэропорта станет логичным продолжением традиционной политики, направленной на повышение инвестиционной и туристической привлекательности Тюменской области, создание комфортных условий для тюменцев и гостей региона, - отметил Александр Моор.

Сейчас из аэропорта Рощино самолеты летают по 48 направлениям. 11 из них - международные. Воздушные ворота могут принимать более 20 типов судов, в том числе Ту-154, Ил-86, Boeing-737. Наибольшей популярностью пользуется московское направление - 34 процента, далее идет Сочи - 8 процентов, на третьей позиции Санкт-Петербург - 7 процентов. По 6 процентов приходится на Салехард и Новый Уренгой.