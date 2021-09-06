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06.09.2021 12:16
Рубрика: Общество

В Тюмени прошла всенародная запись на допобразование

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
В минувшее воскресенье сотни юных тюменцев буквально за пару часов определились, чем будут дополнительно заниматься весь учебный год - в городе прошла акция "Всенародная запись в детские кружки и секции города".
Фото: Ирина Никитина/РГ Фото: Ирина Никитина/РГ
Фото: Ирина Никитина/РГ

Около 10 лет назад такую "ярмарку занятий" или "день открытых дверей" придумал Дворец творчества и спорта "Пионер". Сейчас инициатива шагнула далеко вперед и уже под крышей местного универсама собирает представителей более 30 учреждений - от Домов культуры до частных школ. Родители рады: такой формат значительно экономит их время и сокращает путь ребенка до будущей профессии. "Не нужно объезжать или обзванивать студии в разных концах города, а консультации можно получить сразу в одном месте, более того, тут же записать чадо в группу", - уточняет организатор проекта Алексей Голубовский.

Фото: GettyImages
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Интересовались дети художественной гимнастикой, программированием-моделированием, иностранными языками, курсами блогеров, модой, актерским мастерством и ментальной арифметикой. Сразу 25 танцоров 6 и 7 лет набрала детская хореографическая студия Государственного ансамбля народного танца "Зори Тюмени", единственный профессиональный коллектив такого уровня в регионе.

- Для информирования родителей по поводу занятий мы используем разные ресурсы, это и ролики в Интернете, и баннеры в разных районах Тюмени, но городская акция гораздо действеннее, - рассказал главный балетмейстер ансамбля Валерий Арцер. - В студии сейчас 100 юных артистов, а требуется в два раза больше. Чтобы выбрать лучших из лучших, нужно изначально пригласить максимальное число учеников.

Кстати, кропотливая работа студийцам уже обеспечена: к Новому году руководители хотят поставить хореографический спектакль. Взрослые танцоры без дела тоже не останутся: артисты репетируют номера к Международному фестивалю-конкурсу сольного танца имени Махмуда Эсамбаева и большому празднику в Кемерово в честь 300-летия Кузбасса.

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