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06.09.2021 15:42
Рубрика: Происшествия

Житель Урала получил налоговый вычет за покойную дочь

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Миасский городской суд рассмотрел иск к налоговой инспекции, отказавшейся провести вычет в пользу скончавшейся девушки. С требования о выплате обратился ее отец.

Фото: iStock
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В ходе разбирательства суд установил, что в сентябре 2020-го девушка предоставила в инспекцию декларации по налогу на доходы за предыдущие два года и написала заявление на получение вычета в связи с приобретением квартиры и расходами на обучение. Общая сумма подлежащих возврату средств составляла 137,4 тысячи рублей.

Заявление было принято. Но впоследствии сотрудники инспекции в выплате отказали из-за скоропостижной смерти заявительницы.

В суде представитель ведомства пояснил: после гибели девушку сняли с налогового учета, следовательно, перечислить средства на ее счет уже не представлялось возможным. Но суд встал на сторону отца: законодательство не содержит ограничений на получение вычетов наследниками налогоплательщика, если он при жизни успел воспользоваться своим правом на их получение.

- Сумма не полученного налогового вычета подлежит включению в состав наследства, - сообщила консультант Миасского городского суда Нина Кислинская. - Наследником является отец девушки. Поэтому применив нормы Гражданского кодекса РФ, суд удовлетворил его исковые требования в полном объеме.

Решение вступило в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Налоговые вычеты

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