Житель Урала получил налоговый вычет за покойную дочь

Миасский городской суд рассмотрел иск к налоговой инспекции, отказавшейся провести вычет в пользу скончавшейся девушки. С требования о выплате обратился ее отец.

В ходе разбирательства суд установил, что в сентябре 2020-го девушка предоставила в инспекцию декларации по налогу на доходы за предыдущие два года и написала заявление на получение вычета в связи с приобретением квартиры и расходами на обучение. Общая сумма подлежащих возврату средств составляла 137,4 тысячи рублей.

Заявление было принято. Но впоследствии сотрудники инспекции в выплате отказали из-за скоропостижной смерти заявительницы.

В суде представитель ведомства пояснил: после гибели девушку сняли с налогового учета, следовательно, перечислить средства на ее счет уже не представлялось возможным. Но суд встал на сторону отца: законодательство не содержит ограничений на получение вычетов наследниками налогоплательщика, если он при жизни успел воспользоваться своим правом на их получение.

- Сумма не полученного налогового вычета подлежит включению в состав наследства, - сообщила консультант Миасского городского суда Нина Кислинская. - Наследником является отец девушки. Поэтому применив нормы Гражданского кодекса РФ, суд удовлетворил его исковые требования в полном объеме.

Решение вступило в законную силу.