Ректор ГИТИСа Заславский: Отбирать студентов онлайн невозможно

Сейчас в ГИТИСе, как и в некоторых других ведущих российских вузах, заканчивается дополнительный набор. Это связано с повышенными требованиями наших мастеров и несовпадением их требований с реальными знаниями нынешних абитуриентов. В сочинениях они, бывает, утверждают, что героя шекспировской трагедии зовут Ателло, а Онегина характеризуют как простого советского человека. Мы скоро, наверное, привыкнем к тому, что одновременно с началом вузовской программы надо подтягивать студентов по предметам из школьной программы. И обязательно - по русскому языку.

По мнению Григория Заславского, только на очном прослушивании можно увидеть талант. Онлайн здесь не работает. Фото: kinopoisk.ru

Нынешняя приемная кампания - вторая пандемическая. То есть по части ограничений уже привычная - с масками, санитайзерами, экранами, отделяющими членов приемной комиссии от абитуриентов.

От этих экранов члены комиссии машинально отмахивались как от назойливых мух: наши мастера говорят о невозможности набрать хороших студентов онлайн, о необходимости живого контакта - а любые экраны такому контакту мешают, нарушая естественный энергообмен. Больше года назад я написал красным фломастером на доске в кабинете: "Не унываем" - и не спешу стирать, чтобы маячило перед глазами.

Дни открытых дверей по опыту прошлого года мы снова проводили онлайн, и число просмотров уже почти соответствовало числу пришедших на прослушивания: актеры - 4,2 тысячи, режиссеры - 1,6 тысячи (абитуриентов потом пришло побольше), театроведческий факультет - 429 (существенно больше обычного), продюсерский факультет - 973 просмотра (видимо, сказалось, что продюсеры второй год подряд открывали наш онлайн-сезон).

Опыт онлайн-консультаций убеждает в том, что отбирать студентов так - почти невозможно (в вузах искусства, во всяком случае). Абитуриенты, которым не хватает творческих способностей, оказываются талантливыми в чем-то другом. Кому положено петь - умело пользуются чужими фонограммами, и на видео обман заметить трудно. За тех, кто должен предъявить художественные работы, рисует часто кто-то другой.

Даже комиссии продюсерского и театроведческого факультетов - в ГИТИСе их справедливо причисляют к "теоретикам" - настаивают на очных коллоквиумах, где можно увидеть абитуриентов глаза в глаза и на вопросы получить ответы из первых уст.

Что показала переписка и редкие встречи с коллегами в течение полутора пандемических лет? Есть повод испытать прилив патриотического чувства. Мало кто у нас не вернулся к очным занятиям. В то время как коллеги из ведущих британских театральных академий предлагают строить фестивальные и прочие планы только на 2023 год - не раньше.

В пекинской Центральной академии драмы, имеющей свой закрытый, охраняемый кампус, даже к заочным занятиям приступили не сразу и продолжают учебу онлайн. Из Индии пишут: границы по-прежнему закрыты, ничего не известно. Две группы гитисовских выпускников при поддержке Минкультуры России и Росконцерта успели выпустить в апреле премьеры в двух театрах Казахстана - но и там ужесточили ограничения.

А нам даже прошлой осенью позволили очные занятия. Малыми группами, но тем не менее. Студенты с удовольствием учились, прерывались на неизбежные карантины, возвращались и снова учились, репетировали, выпускали спектакли. Народная артистка СССР Тамара Ильинична Синявская, заведующая кафедрой вокала, просила выписать ей спецудостоверение, с которым можно беспрепятственно ездить на занятия,ч чтобы никто не останавливал ее машину.

Мы называем ГИТИС крупнейшим театральным институтом России - но в сравнении с любым классическим университетом мы, конечно, маленькие. Весь наш факультет сценографии, с первого по пятый курсы, - меньше 50 студентов. На балетмейстерском меньше 100. Мы не лукавим, говоря об индивидуальном обучении, индивидуальном подходе. Иначе невозможно.

Во время пандемии мы не раз убеждались, что индивидуальный подход к нашим студентам в России практикуется и на самом высоком государственном уровне. Год назад, когда в Москве стало возможно вернуться к очным занятиям, мы задумались, как вернуть наших студентов-иностранцев. И судьбу каждого (!) решала вице-премьер правительства Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. С ее помощью студенты получали возможность вернуться к занятиям - за что Татьяне Алексеевне от всех нас земной поклон.

И этим, вероятно, можно объяснить небывалый наплыв иностранных абитуриентов в этом году. На первый курс поступили полсотни студентов из двух десятков стран почти со всех континентов. Это 12 процентов от всего нынешнего набора. По словам руководителя нашего международного отдела, такого не было с середины 90-х.

Говорят, в будущем году распределять контрольные цифры приема (КЦП), в просторечии именуемые бюджетными местами, в вузы искусства и культуры передоверят профильному министерству культуры. Говорят - но не факт, что доверят. Весной прошлого года эти решения принимали люди, не очень искушенные в специфике творческого образования.

Поэтому, например, на заочном продюсерском у нас было одно-единственное бюджетное место, на которое претендовали 48 абитуриентов. В итоге конкурс на продюсерском факультете у заочников, кажется, впервые в истории приблизился к конкурсу на актерский факультет.

Между тем заочное обучение в ГИТИСе (как и в других ведущих вузах искусства) - не очень заочное, поскольку предполагает очные сессии дважды в год, во время которых занятия проходят с утра до вечера. Заочный режфак ГИТИСа, к слову, окончили многие ныне известные актеры и режиссеры, руководители московских и российских театров.

На заочном продюсерском у нас было одно бюджетное место, на которое претендовали 48 абитуриентов

На заочный продюсерский и театроведческий часто приходят те, у кого за плечами первое высшее и работа по специальности, кто хочет сменить род деятельности и получить желанное образование в ГИТИСе.

И все же в завтрашний день мы глядим с оптимизмом. Отчасти это связано с бюджетными местами, которые мы уже получили на 2022 год. А главное - мы верим, что в следующем году заработают поправки в Закон "Об образовании в РФ", и режиссерами, дирижерами, композиторами, драматургами и сценаристами можно будет стать бесплатно, даже если одно образование за плечами уже есть.