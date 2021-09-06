Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умное голосование"

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту "Умное голосование", сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что ресурс был связан с экстремистской организацией.

"Роскомнадзор ограничил доступ к указанному сайту, так как он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации", - говорится в заявлении.

В Роскомнадзоре уточнили, что основанием для блокировки сайта является требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к экстремистским организациям.

Ранее пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш приговорили к наказанию в виде 1,5 года ограничения свободы.