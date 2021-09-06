По итогам первого полугодия Россия увеличила экспорт кондитерских изделий почти на 20%. Производство сладостей в стране растет, а потребление снижается.

По данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД", традиционно основные покупатели - страны СНГ. Больше четверти (27%) приходится на Казахстан. Но в последние годы российские кондитеры осваивают новые направления. Так, поставки в Сербию выросли на 373%, Нигерию на 368%, Афганистан на 323%.

Россия имеет шансы стать крупнейшим поставщиком шоколада и на рынок Китая, опередив Италию, говорит исполнительный директор ассоциации Вячеслав Лашманкин. Сейчас шоколада в Китае едят всего 0,18 кг на человека в год. В России в 2020 году съели 2,7 кг на человека, а в Швейцарии - 9,9 кг на человека. Потребление шоколада в Китае будет расти, считают в ассоциации. Почти половина продаж за рубеж приходится именно на шоколадные кондитерские изделия - 47,7%.

С 2018 года потребление кондитерских изделий в России падает, и в 2021 году рынок сократится еще на 4%, до 3331,2 тысячи тонн, прогнозируют в компании IndexBox. Больше половины в структуре потребления (55% в 2020 году) приходится на мучные кондитерские изделия. Но в этом году впервые за долгий период сегмент продемонстрировал снижение - на фоне насыщения рынка и переключения потребителей на более полезную продукцию. При этом потребление шоколада, снизившись в 2020 году почти на 8%, в 2021 году немного вырастет - на 0,7%, до чуть более 1 млн тонн, считают в IndexBox.

Экспорт страхует производителей как от излишков, так и от недостатка спроса в периоды кризисов, как это случилось в 2020 году, говорит начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Но спрос внутри страны на кондитерские изделия по-прежнему высок. Это стимулирует производителей постоянно обновлять мощности, которых у нас в сравнении с многими странами ближнего зарубежья много. К тому же Россия импортирует ингредиенты для кондитерской промышленности (например, какао и его полуфабрикаты, тропические масла, орехи и прочее), которые проще завозить крупными партиями. Поэтому по многим товарам кондитерская промышленность России выступает реэкспортером, говорит эксперт.