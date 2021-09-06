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Рубрика: Власть

Россиян предупредили о штрафе за подглядывание в чужие окна

Систематическое подглядывание в окна расценивается как вторжение в частную жизнь, за что грозят уголовная ответственность и штраф. Об этом РИА Новости рассказал юрист Михаил Хохолков.

Фото: iStock
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Он пояснил: все, что находится и происходит внутри жилого помещения, попадает под понятие "частная жизнь". Подглядывание в окна можно расценивать как вторжение в частную жизнь и сбор информации о ней. Наказание за это может варьироваться от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, отметил Хохолков.

По словам эксперта, самое сложное - зафиксировать намеренное наблюдение за собой. На практике это можно сделать встречным наблюдением: вас снимают - вы снимаете.

Хохолков отметил, что жители первых этажей в принципе не защищены от посторонних глаз. Если случайный прохожий вскользь бросил взгляд в окно, то с этим еще можно смириться. Другое дело, если человек пристально разглядывает, что же происходит у вас в квартире либо вплотную наблюдает в окно. Плотные шторы или жалюзи на окнах - лучшее решение для защиты приватности жилья, заключил юрист.

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