Россияне назвали кратчайший путь к успеху в будущем

Кратчайший путь к успеху в будущем - это техническое или инженерное образование, считают 24% россиян. С областью IT, программированием и компьютерами успех в будущем связывают 21% россиян, с областью медицины и биологии - 17%, с экономикой, финансами и управлением - 13%, правом и юриспруденцией - 10%. Таковы итоги социологического исследования, проведенного компанией "Сбербанк страхование жизни".

Таким образом, четверть россиян считают, что кратчайший путь к успешному будущему - это техническое или инженерное образование. Что касается других итогов, то еще 8% участников опроса склоняются к мнению о том, что сегодня больше всего обеспечивает жизненный успех образование в области математических и естественных наук, 7% - гуманитарных.

При этом подавляющее большинство участников исследования - 87% - убеждены, что расходы на образование и развитие детей - "важный приоритет семейной статьи расходов". Самый высокий приоритет у таких расходов у москвичей - 93% и петербуржцев - 91%.

Правда, копить деньги на образование детей считают необходимым менее половины граждан - 48%. По мнению 43% опрошенных, задуматься о накоплении на учебы стоит с самого рождения ребенка. 39% считают, что думать о сбережении финансов на учебу стоит с начала обучения ребенка, 18% - за несколько лет до поступления в вуз. Больше других собирать и сберегать на образование детей готовы жители Петербурга - 91%, Екатеринбурга - 67%, Москвы - 66% и Красноярска - 61%.