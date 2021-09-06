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06.09.2021 20:12
Рубрика: Экономика

Россияне стали оставлять таксистам больше чаевых

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8554)
Россияне стали оставлять таксистам больше онлайн-чаевых: с начала 2021 года средняя сумма дополнительных вознаграждений водителям увеличилась на четверть. Такие расчеты "Российской газете" предоставил платежный сервис CloudPayments. В холодные и жаркие дни граждане были щедрее при расчетах с таксистами, говорится в исследовании. По словам экспертов, напрямую на рост чаевых водителям повлияла пандемия.

По данным CloudPayments, средняя сумма онлайн-чаевых водителям такси в 2021 году выросла на 25%: с 161 рубля в январе до 202 рублей в августе (с 1 по 23 августа).

Фото: Александр Корольков/РГ
Как пандемия изменила отношение к чаевым

Аналитики CloudPayments отмечают, что средняя сумма онлайн-чаевых водителям такси, полученных через сервис безналичных чаевых CloudTips, последовательно увеличивается. Так, в январе 2021 года она составила 161 рубль, в феврале - марте выросла на 7% и составила 173 рубля. В июле 2021 года средняя сумма онлайн-чаевых водителям такси выросла на 17% - со 176 рублей до 206 рублей, в августе немного снизилась и составила 202 рубля. За весь исследуемый период максимальная сумма онлайн-чаевых водителям такси за одну транзакцию составила 3000 рублей.

"В сложных погодных условиях граждане становятся щедрее на чаевые водителям такси, - отмечает сооснователь и гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. - Так, в самые холодные дни января 2021 года водители такси получали чаевые на 43% чаще, чем в обычные дни, а средняя сумма чаевых выросла на 6%. Аномальная жара также способствовала щедрости пассажиров: в первой половине июля, когда во многих регионах отмечался пик жаркой погоды, средняя сумма онлайн-чаевых водителям такси выросла на 11% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом, да и чаевые пассажиры стали оставлять на 20% чаще".

По данным SuperJob, почти четверть россиян - 24% - оставляла чаевые таксистам в 2020 году. При этом 34% делали это редко. В обзоре рекрутингового агентства говорится, что в 2020 году средняя сумма чаевых таксистам составляла 70 рублей.

Фото: Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
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"Пандемия оказала прямое влияние на рост показателя, - отметил аналитик ФГ "Финам" Алексей Коренев. - Такси стало более востребовано в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки. Россия, как и весь мир, перешла на новый стиль жизни: мы избегаем большого скопления людей, стараемся не ездить на метро, заказываем доставку и совершаем покупки в интернет-магазинах. В этих условиях мы начали больше ценить такси и работу водителей".

Пандемия коронавируса напрямую повлияла на увеличение дополнительных вознаграждений водителям. Показатель наверняка снова вырастет и во время пика заболеваний ОРВИ

По словам руководителя направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егора Кривошеи, еще во время первой самоизоляции весной 2020 года около половины (48%) россиян, пользующихся интернетом, отмечали, что пересмотрели ценности, и в новые вошла забота о здоровье и психологическом состоянии, что повлияло на рост чаевых таксистам. Осенью и зимой, когда на большей части России погода не самая благоприятная для прогулок, россияне могут чаще пользоваться такси и оставлять чаевые, указал эксперт.

Экономика Транспорт Общественный транспорт

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