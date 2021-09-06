Российская группа "Сплин" даст концерт в Минске

Участник "Славянского базара в Витебске" группа "Сплин" даст концерт в Минске, перенесенный с весны этого года, которому, возможно, суждено стать главным музыкальным событием этой осени. Каждая песня этой группы - событие, каждый концерт - долгожданный.

Группа "Сплин", получившая статус культовой 30 лет назад, родилась в Питере. Первая песня была написана Александром Васильевым на стихи Ники Турбиной. Официальным днем рождения группы считается 27 мая 1994 года. Именно в этот день группа собралась в ресторане, чтобы отметить запись своего первого альбома "Пыльная быль".

Одна из главных наград группы - слова Бориса Гребенщикова, у которого, кстати, тоже концерт будет в Минске 12 сентября, который не раз называл "Сплин" единственной молодой командой, понравившейся ему. Также крестным отцом считается Константин Кинчев, который ввел группу в ранг надежды русского рока.

Группа не стоит на месте. Меняется звук и тематика песен, однако, экспериментируя со стилями, музыканты остаются верными себе. Тексты, смысл которых не лежит на поверхности, качественная музыка, мелодизм, грусть и романтика - вот главные черты любого из альбомов "Сплин".

На минском концерте прозвучат лучшие хиты группы, а также песни из последнего альбома "Вира и майна", написанные Александром Васильевым, с которым грусть становится не такой уж грустной.