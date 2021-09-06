С начала года без вести пропали 97 тысяч человек

В год в стране, по данным МВД России, пропадают до 182 тысяч человек, в Москве - до 30 тысяч. Статистика найденных выглядит так: в 2019 году из 180,5 тысячи пропавших найдено 163 тысячи человек, из них 3440 - дети. В 2020 году пропали 181,2 тысячи человек, найдено 176 тысяч, из них 2571 - дети. С начала 2021 года в МВД было 97 тысяч обращений родных о без вести пропавших близких. Свыше 20 тысяч человек найдено, среди них 1600 - дети.

- Число возвращенных в семью людей растет, - говорит замначальника ГУ уголовного розыска МВД России Андрей Щуров, - еще и потому, что помощь нам с 2011 года оказывают волонтеры. Они стали важной частью поисков, их отличает мобильность ради того, чтобы найти всех.

Глава ассоциации волонтеров "Поиск пропавших детей" Дмитрий Второв считает, что один из мифов, который мешает в поиске, - вера близких в то, что их заявление в полиции примут лишь через 48 часов после исчезновения человека.

- Это вредное заблуждение, - говорит Дмитрий Второв, - обращаться надо немедленно, тогда есть шансы на спасение человека, особенно детей.

Как считают в волонтерском движении, ситуацию к лучшему могут изменить принятые поправки в закон о геолокации. По нему, как договорились минцифры и МВД, нельзя нарушать закон о персональных данных и передавать, например, номера телефонов пропавших без вести общественным организациям и частным лицам, но с согласия родных можно отслеживать перемещение потерявшихся. При этом, благодаря поправкам в закон, продавцы личных данных могут подвергаться уголовному преследованию.