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06.09.2021 23:24
Рубрика: Происшествия

С начала года без вести пропали 97 тысяч человек

Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск № 203(8554)
В год в стране, по данным МВД России, пропадают до 182 тысяч человек, в Москве - до 30 тысяч. Статистика найденных выглядит так: в 2019 году из 180,5 тысячи пропавших найдено 163 тысячи человек, из них 3440 - дети. В 2020 году пропали 181,2 тысячи человек, найдено 176 тысяч, из них 2571 - дети. С начала 2021 года в МВД было 97 тысяч обращений родных о без вести пропавших близких. Свыше 20 тысяч человек найдено, среди них 1600 - дети.

- Число возвращенных в семью людей растет, - говорит замначальника ГУ уголовного розыска МВД России Андрей Щуров, - еще и потому, что помощь нам с 2011 года оказывают волонтеры. Они стали важной частью поисков, их отличает мобильность ради того, чтобы найти всех.

Фото: Александр Иванов
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Глава ассоциации волонтеров "Поиск пропавших детей" Дмитрий Второв считает, что один из мифов, который мешает в поиске, - вера близких в то, что их заявление в полиции примут лишь через 48 часов после исчезновения человека.

- Это вредное заблуждение, - говорит Дмитрий Второв, - обращаться надо немедленно, тогда есть шансы на спасение человека, особенно детей.

Как считают в волонтерском движении, ситуацию к лучшему могут изменить принятые поправки в закон о геолокации. По нему, как договорились минцифры и МВД, нельзя нарушать закон о персональных данных и передавать, например, номера телефонов пропавших без вести общественным организациям и частным лицам, но с согласия родных можно отслеживать перемещение потерявшихся. При этом, благодаря поправкам в закон, продавцы личных данных могут подвергаться уголовному преследованию.

Происшествия ЧП Правительство МВД

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