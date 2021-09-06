Сенатор: Россияне имеют высокий уровень "плохого" холестерина

Информированность пожилых людей об опасностях, которые связаны с "плохим" холестерином, остается низкой, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Согласно исследованиям, население нашей страны имеет высокий уровень так называемого "плохого" холестерина - липопротеинов низкой плотности. Именно он является главным фактором развития инфарктов и инсультов, лидером в структуре смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал Валерий Рязанский, выступая на "круглом столе" по диагностике, профилактике и лечению болезней сердца.

Сенатор напомнил, что в 2020 году профильный комитет Совфеда дважды проводил мероприятия, связанные с темой борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Их выводы были направлены в Минздрав.

"Один из них, который нас особенно тревожит - это вопрос информированности об этой проблеме людей и, прежде всего, старшего поколения", - отметил Валерий Рязанский.

Чтобы исправить ситуацию, в Университете пожилого человека, который действует под эгидой Союза пенсионеров России, создана так называемая "Школа пожилого пациента". "Практика в Центральном федеральном округе показала, что такие просветительские занятия имеют огромное значение", - добавил парламентарий.