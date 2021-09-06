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06.09.2021 22:45
Рубрика: В мире

Шесть заключенных в Израиле сбежали через туннель под раковиной

Текст: Максим Макарычев

Шесть палестинцев, включая бывшего лидера вооруженной группы, сбежали 6 сентября из тюрьмы в Израиле через туннель, вырытый под санузлом.

Фото: Junko Kimura/Getty Images
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Израильские тюремные службы заявили, что первоначальный сигнал тревоги сработал на рассвете, а местные жители сообщили, что видели "подозрительных людей" вокруг тюрьмы Гильбоа на севере страны, где заключены сотни палестинцев, сообщает AFP.

На снимках с сайта израильской тюремной службы показан туннель, вырытый под большой керамической ванной у подножия раковины, через который заключенные сбежали из этой тюрьмы особо строгого режима. Представители местного управления исполнения наказаний переместили около 400 заключенных Гильбоа, содержащихся в тюрьме за "преступления против национальной безопасности", чтобы не дать им сбежать через другие туннели, которые, возможно, были вырыты под землей.

Израильская полиция начала масштабный розыск сбежавших заключенных. Вокруг Гильбоа созданы контрольно-пропускные пункты, местность прочесывают кинологи с собаками. Армия Израиля со своей стороны предоставила полиции средства воздушного наблюдения и заявила, что подготовила свои войска для вмешательства в случае необходимости организации розыскных мероприятий на Западном берегу, палестинской территории, оккупированной с 1967 года. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт назвал этот побег "очень серьезным инцидентом" и указал, что будет следить за поиском беглецов в режиме реального времени. По сообщениям израильских СМИ, сбежавшие заключенные, возможно, уже вернулись на Западный берег, где безопасность в некоторых районах контролируется палестинскими подразделениями.

Один из беглецов, Закария аз-Зубейди, был лидером "Бригад мучеников Аль-Аксы", вооруженного крыла партии "Фатх" президента Палестины Махмуда Аббаса. "Бригада" квалифицируется как террористическая организация в Израиле, а также США, Канаде, странах Евросоюза и Японии. В Российской Федерации террористической не признана.

Закария аз-Зубейди со своей стороны пообещал в 2007 году сложить оружие в обмен на соглашение с Израилем, направленное на исключение его из списка разыскиваемых израильским правосудием палестинцев. Но позже израильские власти отказались от сделки, поскольку служба внутренней безопасности Израиля Шин Бет заявила, что он был причастен к "различным нападениям". В итоге Закария аз-Зубейди арестовали и посадили в тюрьму Гильбоа в 2019 году.

Фото: iStock
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Инцидент произошел накануне сезона еврейских праздников, который начинается с новогоднего Рош ха-Шана в понедельник вечером. Случившееся в тюрьме Гильбоа повторилось практически по сценарию знаменитого голливудского фильма 1984 года "Побег из Шоушенка" с Тимом Роббинсом и Морганом Фримэном в главных ролях, когда герой Роббинса, по ошибке угодивший в тюрьму, сбегает через туннель, на рытье которого ушли годы.

В мире Ближний Восток Израиль Побеги из тюрем

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