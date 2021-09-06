СМИ: Экс-глава МИД Японии Таро Коно вступит в борьбу за кресло премьера

Потомственный японский политик Таро Коно, который в нынешнем правительстве отвечает за вопросы вакцинации населения, а до этого в разные годы занимал посты мининдел и главы оборонного ведомства, в ходе текущей недели может официально объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), сообщает агентство Киодо. Напомним, что лидер "партии власти" в Стране восходящего солнца автоматически становится и руководителем японского кабмина.

Коно, которому сейчас всего 58 лет, является самым молодым из потенциальных кандидатов на должность премьера. Он великолепно владеет английским языком и прекрасно ориентируется в ближневосточной проблематике. Японец благосклонно относится к прессе, любит давать интервью и активно пользуется соцсетями. Все это позволяет ему быть популярным среди японского народа. Последние опросы общественного мнения показывают, что именно Таро Коно большинство японских жителей видят в качестве нового премьер-министра. Так, его кандидатуру поддержали около 31,9 процента респондентов.

Ранее о своем намерении побороться за позицию лидера ЛДП заявил еще один экс-министр иностранных дел Японии Фумио Кисида. В настоящее время его можно часто увидеть в различных телепередачах. По всей видимости, Кисида пытается в оставшийся до выборов (пройдут 29 сентября - прим. "РГ") период заработать дополнительные очки. Уровень его поддержки остается пока довольно низким - около 18,8 процента.

Предвыборная борьба между либерал-демократами активизировалась после неожиданного заявления действующего премьера Японии Ёсихидэ Суги. В конце прошлой недели он рассказал журналистам, что не будет участвовать в выборах председателя ЛДП. По мнению Суги, в настоящий момент он должен сконцентрироваться на борьбе с пандемией коронавируса, а не отвлекаться на предвыборную кампанию.

Вместе с тем местные эксперты связывают решение Суги не идти на выборы с неважными рейтингами политика, которые в последние дни достигли рекордно низкой отметки в тридцать процентов. Пресса объясняет непопулярность Суги неспособностью его кабинета выработать эффективные меры по предотвращению распространения COVID-19. Помимо этого, людям не понравилось решительное продавливание Сугой вопроса о проведении перенесенной на год летней Олимпиады.

По данным соцопросов, большинство японского населения выступало за перенос или отмену соревнований, опасаясь, что массовый приезд зарубежных атлетов на архипелаг спровоцирует резкий скачок случаев заболевания инфекцией. Как бы то ни было, но после спортивного праздника как в Токио, так и в целом по стране действительно наблюдался существенный рост числа заражений коронавирусом.