Суд в Беларуси приговорил Колесникову и Знака к длительным срокам

Минский областной суд признал Марию Колесникову и Максима Знака виновными в участии в заговоре с целью захвата власти в Беларуси, призывах к действиям, угрожающим безопасности страны, а также создании экстремистского формирования. Как передает агентство БЕЛТА, они были приговорены к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Знак - усиленного режима.

Само заседание суда проходило в закрытом режиме. Публично была оглашена только резолютивная часть приговора.