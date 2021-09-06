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06.09.2021 12:08
Рубрика: Экономика

Таксисты стали получать больше чаевых

Текст: Анастасия Алексеевских
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Россияне стали оставлять таксистам больше онлайн-чаевых: с начала 2021 года средняя сумма увеличилась на четверть. Такие расчеты "Российской газете" предоставил платежный сервис Cloudpayments. Средняя сумма онлайн-чаевых водителям такси в 2021 году выросла на 25%: с 161 рубля в январе до 202 рублей в августе (с 1 по 23 августа). За весь исследуемый период максимальная сумма онлайн-чаевых водителям такси за одну транзакцию составила 3000 рублей.

Фото: Istock
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"В сложных погодных условиях граждане становятся щедрее на чаевые водителям такси, - отмечает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. - В самые холодные дни января 2021 года водители такси получали чаевые на 43% чаще, чем в обычные дни, а средняя сумма чаевых выросла на 6%. Аномальная жара также способствовала щедрости пассажиров: в первой половине июля средняя сумма онлайн-чаевых выросла на 11% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом, да и чаевые пассажиры стали оставлять на 20% чаще".

По данным Superjob, в 2020 году средняя сумма чаевых таксистам составляла 70 рублей. Оставлял их каждый четвертый пассажир. "Такси стало востребованнее в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки. Россия, как и весь мир, перешла на новый стиль жизни: мы избегаем большого скопления людей, стараемся не ездить на метро, заказываем доставку и совершаем покупки в интернет-магазинах. В этих условиях мы начали больше ценить такси и работу водителей", - отметил аналитик ФГ "Финам" Алексей Коренев.

По словам руководителя направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егора Кривошеи, еще во время первой самоизоляции весной 2020 года около половины (48%) россиян, пользующихся интернетом, отмечало, что пересмотрели ценности, и в новые вошли забота о здоровье и психологическом состоянии. "Курьеры, работники такси и другие работники, чья работа связана с долгими часами работы, большим количеством контактов с людьми и, при этом, предоставлением удобных функций во время ограничений или рисков заражения, также стали ценнее для клиента", - полагает Кривошея.

Экономика Транспорт Общественный транспорт

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