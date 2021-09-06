Талибы заявили о захвате провинции Панджшер

Афганская провинция Панджшер захвачена талибами. Об этом заявил представитель движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) Забиулла Муджахид.

Как отмечается в его посте в социальной сети Twitter, последний оплот сопротивления - провинция Панджшер - полностью захвачен, повстанцы потерпели поражение и бежали. "Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата", - говорится в заявлении. Муджахид также заверил, что талибы не будут подвергать никакой дискриминации жителей провинции.

Стоит отметить, что это уже не первое заявление о захвате Панджшера. Несколько дней назад о полном переходе Афганистана под контроль талибов сообщил другой представитель талибов Билал Карими, но лидеры сопротивления впоследствии опровергли эту информацию.

По данным местных СМИ, в боях за провинцию погибли многие влиятельные командиры с обеих сторон.

Напомним, после объявления США о завершении операции в Афганистане и начале вывода войск талибы развернули наступление и к 15 августа взяли под свой контроль всю территорию страны. Президент Афганистана Аршаф Гани бежал из страны. Талибы начали формирование собственного правительства. Несогласные с приходом "Талибана" к власти организовали сопротивление в провинции Панджшер. Они настаивает на формировании инклюзивного правительства Афганистана, в которое бы входили представители всех значимых политических групп национальных меньшинств, включая таджиков, узбеков и хазарейцев. Переговоры успехом не увенчались.