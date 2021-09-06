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06.09.2021 19:06
Рубрика: Культура

Театр "Приют комедианта" в новом сезоне выпустит три премьеры

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
"Приют комедианта" открыл 35-й сезон. Как обещают в театре, зрителей ждут премьеры, много сюрпризов, особые акции.
Сцена из спектакля "Киса" Семена Серзина. Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта" Сцена из спектакля "Киса" Семена Серзина. Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта"
Сцена из спектакля "Киса" Семена Серзина. Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта"

Премьеры сезона

В декабре театр представит премьеру драмы "Серотонин" по роману французского писателя Мишеля Уэльбека, опубликованного в 2019 году. Ставит известный петербургский режиссер Андрей Прикотенко, обладатель "Золотой Маски", с 2017 года - главный режиссер Новосибирского драматического театра "Старый дом". В главных ролях: Иван Волков (Александринский театр), Геннадий Алимпиев, Олег Рязанцев (МДТ - Театр Европы), София Никифорова.

Фото: Пресс-служба Театра имени В.Ф. Комиссаржевской
Театр имени Комиссаржевской отметит 80-летие

Вторая премьера запланирована на март 2022 года. Актер, композитор и музыкант Евгений Серзин дебютирует в качестве режиссера с бессмертной русской классикой - пьесой "Дядя Ваня" Чехова. Распределение ролей следующее: Профессор Серебряков - народный артист России Валерий Дегтярь (БДТ им. Г.А.Товстоногова), Елена Андреевна - Дарья Мельникова (Театр им. Ермоловой и театр "Современник"), Астров - Павел Чинарев (Театр Наций), Дядя Ваня - Олег Рязанцев (МДТ - Театр Европы) и Илья Борисов (театр "Мастерская" Григория Козлова).

В июне выйдет третья премьера - "Идиот", сон в двух действиях по роману Достоевского в режиссуре Петра Шерешевского. В спектакле будут заняты народные артисты России Сергей Мигицко (Театр им. Ленсовета), Игорь Волков (Александринский театр). Имя исполнителя главной роли - князя Мышкина - пока держится в тайне.

Фото: Костромской драматический театр им. А.Н. Островского
На гастроли в Петербург приедет театр имени Островского из Костромы

Гастроли

Запланированы гастроли в Москве ("Гоголь-центр"), Новосибирске (театр "Старый дом"), Южно-Сахалинске ("Чехов-центр"), Венгрии (Будапешт, Национальный театр), Эстонии (Нарва). Также "Приют комедианта" вновь примет участие в масштабном международном проекте "Петербургские театральные сезоны", который ежегодно представляет искусство, созданное в Северной столице России, на ведущих мировых сценах. Будет показана онлайн-трансляция постановки Романа Габриа "Онегин".

Что еще

В июне с большим успехом прошла премьера спектакля-концерта народного артиста России Олега Погудина "Мелодия рассвета", после чего было принято решение о включении его в репертуар театра. Теперь этот спектакль можно увидеть эксклюзивно в Петербурге только на сцене "Приюта комедианта".

Фото: Вадим Боченков / Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина
Пушкинский фестиваль в Пскове откроется спектаклем Валерия Фокина

Театр "Приют комедианта" стал участником программы "Пушкинская карта" (государственная программа по привлечению детей и молодежи к изучению культуры России).

В рамках юбилейного года каждый месяц директор - художественный руководитель Виктор Минков будет лично проводить встречи-обсуждения со зрителями после спектаклей. Информация о мероприятиях и расписание будут доступны на сайте и в социальных сетях театра.

"Приют комедианта" продолжает сотрудничество с театром-студией "Горошины" Евгении Латониной. 14 сентября пройдут открытые кастинги и собеседования с будущими артистами детского коллектива. Запись на прослушивание и дополнительная информация - на сайте студии.

День рождения

В следующем году 19 февраля театр отпразднует день рождения. На 21 февраля намечен юбилейный вечер юбиляров на сцене давних друзей и партнеров - в Театре Комедии им. Н. П. Акимова. В мероприятии примут участие артисты ведущих театров страны, сотрудничавшие в разные периоды с "Приютом комедианта". Режиссером представления станет Василий Сенин.

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