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06.09.2021 22:37
Рубрика: Экономика

Туристов в регионах учтут по единой методике

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 203(8554)
Типовую методику учета туристов в регионах на основе больших данных разработают в России. Об этом сообщает аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Попытки наладить учет турпотоков предпринимались неоднократно, но наталкивались на неполноту и неоднородность данных. Росстат предоставляет данные о количестве отелей, гостиниц, пансионатов, но не учитывает постояльцев апартаментов, квартир и некоторых гостевых домов. В результате данные регионов могут существенно расходиться со сведениями Росстата и экспертными оценками представителей турбизнеса.

Фото: iStock
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Чтобы эффективно использовать инструменты нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", необходимо отрегулировать механизм сбора и анализа данных. Их будут собирать "на принципах максимальной глубины и погруженности", отметил Чернышенко.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова, презентуя концепцию нацпроекта в ноябре 2020 года, указывала, что будет уделено внимание системе статистического учета в отрасли. По ее словам, предполагается использовать, в частности, данные операторов сотовой связи.

Как сообщил руководитель Росстата Павел Малков, будут введены новые показатели статистики туризма, например, ответы представителей около 50 тысяч домохозяйств, данные о деятельности владельцев небольших гостиниц или апартаментов, а также данных мобильных операторов. Уже подготовлен пилотный алгоритм обработки больших данных, который позволит оценивать такие параметры, как средний чек, ненаблюдаемый туризм, портрет туриста.

Экономика Туризм Правительство Вице-премьеры Развитие туризма в России

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