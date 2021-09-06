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06.09.2021 20:08
Рубрика: Общество

Учиться в новом учебном комплексе "Сириуса" будут дети со всей страны

Текст: Юрий Гень ( "Российская газета", Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8554)
На федеральной территории "Сириус" открылся образовательный центр на 1,5 тысячи человек, который в ближайшие годы окажет значительное влияние не только на курорт, но и всю страну.

Занятия уже начались - на улице Воскресенской, 18: зеленые газоны, открытый стадион и только что построенное просторное здание школы-лицея, где кроме оборудованных учебных классов и лекториев и столовой есть еще и 25-метровый бассейн.

Фото: РИА Новости
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Здесь будут заниматься ученики муниципальной школы N 38, профильных классов Лицея "Сириус", нового IT-колледжа и детского сада. Как отметила руководитель Образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, обучение в новом центре позволяет вести работу "в сфере высоких технологий, применения искусственного интеллекта, в том числе в сфере безопасности", а ребята-ученики обязательно будут востребованы не только в "Сириусе", но и в России в целом.

- Образовательные проекты "Сириуса" - и те, что были развернуты на базе олимпийских объектов, и те, что мы открываем сегодня, создают уникальную экосистему, - подчеркнула Шмелева. - Школьники и студенты через практику решают реальные научно-технологические задачи, получают ответы на большие вызовы, стоящие перед Россией, и применяют свои знания на пользу каждого. Мы создаем среду, где у студентов есть возможность внедрить свои решения в производство. Через год мы предложим комплексное решение по интеграции всей имеющейся инфраструктуры в образование, чтобы качественное обучение было доступно каждому ребенку.

Учиться в новом комплексе будут дети не только из Сочи, но и со всей России.

Общество Образование

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