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06.09.2021 21:14
Рубрика: Экономика

В Европе хотят увеличить период выпуска обновлений для смартфонов

Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8554)
Современные смартфоны - технически сложные устройства, которые могут работать на протяжении многих лет. Но по факту срок их службы ограничивается искусственно: все дело в том, что аккумуляторы девайсов приходят в негодность, а производители перестают выпускать обновления программного обеспечения. И если продлить срок службы аккумуляторов современные технологии пока не могут, то со второй проблемой разобраться им вполне по силам.

Так, правительство Германии в рамках переговоров с Еврокомиссией предложило обязать производителей смартфонов и планшетов выпускать обновления программного обеспечения, связанные с безопасностью, на протяжении семи лет, сообщает Computertechnik.
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Сейчас Еврокомиссия готовит к вступлению в силу закон, который обязывает производителей выпускать обновления безопасности в течение пяти лет. Он вступит в силу с 2023 года.

"Инициативу Германии о продлении срока выпуска обновлений в смартфонах можно только приветствовать, но по факту это "стрельба из пушки по воробьям". Дело в том, что эти требования уже сейчас соблюдаются почти во всех случаях. Apple даже без указаний свыше поддерживает свой бюджетный iPhone SE 2016 модельного года по сей день не только патчами безопасности, но и современными версиями операционных систем. В Android-смартфонах главная составляющая безопасности уже давно содержится не в частях прошивки, за которую отвечает производитель, а в Google-сервисах. И Google со времен Android 6.0 (2015 год) позаботился о том, чтобы Google-сервисы обновлялись до новейшей версии даже на устаревших смартфонах", - говорит Евгений Харитонов, главный редактор портала Ferra.ru.

Фактический срок поддержки флагманских устройств на сегодня составляет от трех до пяти лет, добавляет специалист.

Срок обязательств по выпуску обновлений зависит от устройства и заявленного срока его эксплуатации. "Если пойти в магазин и купить смартфон-бюджетник, очевидно, у него будет достаточно слабое аппаратное обеспечение, минимальный необходимый объем памяти, недорогие встроенные компоненты, которые не рассчитаны на длительный срок эксплуатации. Производители таких устройств в технической документации могут заявлять срок эксплуатации 2-3 года. Уникальное торговое предложение смартфона в том, что он стоит разумных денег и дает возможность решать задачи на коротком отрезке времени. В данном случае нет никакого смысла обязывать производителя бюджетных устройств выпускать обновления на протяжении семи лет", - полагает Даниил Чернов, директор Центра Solar appScreener компании "Ростелеком-Солар".

Фактический срок полноценной поддержки смартфонов производителями сегодня составляет от трех до пяти лет

Обратная ситуация с гаджетами среднего и высокого ценового сегмента. "В них встроена аппаратная база, которая будет актуальна и работоспособна на протяжении многих лет. В этом случае разумно просить производителя обеспечивать длительную поддержку и выпускать программные обновления, в том числе обновления безопасности", - уверен эксперт.

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