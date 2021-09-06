В Германии построят плавучий космодром для коммерческих целей

В Германии будет построен частный космодром. Но не на суше, а в Северном море. Ожидается, что плавучий "мыс Канаверал" будет введен в эксплуатацию в 2023 году.

Напомним, что идея о строительстве своего космодрома в Германии была озвучена еще два года назад на конгрессе по вопросам развития космоса. 4 сентября 2019 года Федеральное объединение немецкой промышленности и руководители ряда аэрокосмических фирм собрались, чтобы обсудить с представителями власти политику страны в отношении космоса. Бизнес хотел привлечь внимание государства к развивающемуся космическому рынку, к регулированию деятельности будущего - от разведки до добычи космических ресурсов.

По данным издания Handelsblatt, в последнее время в ФРГ появилось более 80 фирм, занимающихся разработкой и производством ракет, спутников или компонентов к ним, а также предоставлением связанных с космическими полетами услуг или данных. Эту отрасль небольших компаний и стартапов, занимающихся освоением космоса исключительно в коммерческих целях, сейчас обозначают термином New Space (Новый Космос. - Англ.). И она требует к себе не меньшего внимания, чем многие другие отрасли. Президент Федерального объединения немецкой промышленности Дитер Кемпф обратил внимание присутствовавшего на конгрессе министра экономики и энергетики Петера Альтмайера на необходимость принять законы, регулирующие эту деятельность, а также увеличить бюджет на космические нужды с 285 миллионов евро до 700 миллионов, чтобы он был сопоставим с французским бюджетом.

Кроме того, предприниматели представили министерству экономики технико-экономическое обоснование необходимости строительства космодрома. Тогда же немецкий астронавт Ульрих Ханс Вальтер предположил, что в качестве базы для такого космодрома мог бы использоваться аэродром Нордхольц на Северном море. По данным радиостанции Deutsche Welle, он озвучил сумму 50 миллионов евро - для проведения начальных строительных работ. Всего же согласно проекту от государства должно было потребоваться 30 миллионов евро в первые шесть лет.

И сегодня то, что еще два года назад звучало как фантастический проект, обретает реальные очертания. Авторитетная немецкая газета Die Welt сообщила, что в начале текущей недели в Берлине должно быть подписано соглашение о намерениях, сторонами которого станут компании New Space и созданный в прошлом году Немецкий альянс морских космодромов (GOSA). В состав альянса входят четыре компании, в том числе судоходная, что и неудивительно: "космодром" - это корабль, который послужит мобильной стартовой площадкой. Немецкие СМИ сообщают, что, скорее всего, под нее будет переоборудовано доковое судно в районе приморского города Бремерхафен.

К 2028 году в мире, по данным СМИ, в космос будет запущено в четыре раза больше спутников, чем за последние десять лет

Поскольку расположенный рядом Бремен является площадкой для масштабных исследований космоса, вместе они составят цепочку - от сервисного центра до космодрома. Ожидается, что она начнет функционировать в 2023 году. К 2028 году в мире, по данным СМИ, в космос будет запущено в четыре раза больше спутников, чем за последние десять лет. Почти 90 процентов из них будут приходиться на сегмент малых и микроспутников.