В "Гоголь-центре" поставили "Декамерона"

Московский театр "Гоголь-центр" представляет долгожданную премьеру спектакля "Декамерон" в постановке Кирилла Серебренникова. Репетиции начались еще в 2019 году, а потом случилась пандемия, которая все поставила на паузу. Это совместный проект российского театра и "немецкого МХАТ" Deutsches Theater Berlin. Немецким зрителям повезло чуть больше, они успели увидеть постановку до ввода жестких ограничений. Теперь настала очередь российского зрителя. На сцену во время премьерных показов 6-9 сентября выйдут десять актеров - шесть российских и четыре немецких.

Кирилл Серебренников называет свой "Декамерон" знаковым проектом. "Хочется называть его пророческим не потому, что в нем про людей, которые прячутся от чумы (или эпидемии) и рассказывают любовные истории, а потому, что он о том, что любовь преодолевает любые болезни и обстоятельства. Если люди любят - все будет хорошо", - цитирует режиссера пресс-служба театра.

Режиссер признается, что опыт работы с интернациональной командой артистов стал для него уникальным. А соединение двух культур, языков, разных театральных школ превратилось в захватывающее приключение. Но главное, что поняли создатели спектакля, что нет никаких барьеров, настоящие профессионалы, хорошие артисты понимают другу друга даже без слов. В одной из главных книг эпохи Возрождения "Декамероне" Бокаччо сто новелл, рассказанных десятью молодыми героями, сбежавшими из зараженной чумой Флоренции. Для своего спектакля автор пьесы и режиссер Кирилл Серебренников выбрал десять очень разнообразных новелл о любви и перенес действие из XIV века в наши дни. И оказалось, что человеческие отношения и страсти не сильно изменились с тех пор.

Этот спектакль стал примером тесного сотрудничества двух театров - "Декамерон" стоит в репертуаре сразу двух площадок и по очереди идет то в Берлине, то в Москве. При этом состав актеров остается неизменным. Это Филипп Авдеев, Виктория Мирошниченко, Георгий Кудренко, Ян Гэ, Олег Гущин, Джереми Мокридж, Марсель Колер, Альмут Цильхер, Регина Циммерманн и Жоржетта Ди. За хореографию отвечает Евгений Кулагин, композитор - Даниэль Фрайтаг, художник по костюмам - Татьяна Долматовская, видеохудожник - Илья Шагалов.

Специально для спектакля были изготовлены два идентичных сценографических павильона, каждый из которых остается в своей стране, а техническим проведением спектакля будут заниматься службы принимающего театра по общей партитуре.