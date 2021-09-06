В Госдуме оценили намерение наблюдателей ПАСЕ приехать на выборы в РФ

Налицо "оздоровление ситуации" - так член международного комитета Госдумы Елена Панина ("Единая Россия") оценила намерении наблюдателей от ПАСЕ приехать на выборы в Госдуму.

Ранее стало известно, что наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы посетят Москву период с 17 по 19 сентября для оценки проведения парламентских выборов. Такое решение приняло Бюро ассамблеи. Миссия не будет масштабной, однако в ПАСЕ рассчитывают, что присутствие наблюдателей "будет содействовать процессу политического диалога между Россией и ассамблеей".

Елена Панина, которую цитирует РИА Новости, назвала это решение нормальной практикой в международных отношениях. "В обычной ситуации это событие носило бы рутинный, технический характер, - отметила она. - Однако на фоне того давления, которое Запад пытался оказывать на РФ, в том числе и путем дискредитации наших выборов, решение ПАСЕ является одним из симптомов оздоровления ситуации".

Депутат рассчитывает, что это только начало движения к нормализации отношений России и европейских стран.